Trump: İran ile yeni bir nükleer anlaşma, mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında İran ile önceki başkan Barack Obama döneminde varılan nükleer anlaşmaya benzer yeni bir anlaşmanın ‘mümkün olabileceğini’ söylerken, İran’da ‘rejim değişikliği hedeflemediklerini’ yineledi.

Trump, Japonya’daki basın toplantısı sırasında. Fotoğraf: Reuters

İran ile ilişkilerin yeniden gerginleştiği bir ortamda Trump’ın açıklaması, sürpriz olarak görülürken, açıklamanın, Japonya’nın İran kriziyle ilgili olarak aracılığa niyetlenmesi üzerine yapıldığı belirtiliyor.

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Reuters’in haberine göre, Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile birlikte Tokyo’da düzenlediği basın toplantısı sırasında, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:

“İran’ın gerçek bir anlaşma istediğine inanıyorum ve onların çok akıllı olduklarını ve bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum.”

Açıklamasına, “Bu, aynı liderlikle büyük bir ülke olmak için bir şanstır” sözleriyle devam eden Trump, “(İran’da) rejim değişikliği hedeflemiyoruz. Ancak şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, (İran’da) nükleer silah da istemiyoruz” dedi.

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Trump, basın toplantısı sırasında NHK televizyonu muhabirinin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin İran’a haziran ayı ortasında planladığı ziyaret ile ilgili sorusu üzerine Trump, ‘Abe’nin İran ile anlaşmaya yardımcı olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu’ söyledi. İran, Abe’nin ziyaretinin daha önce ‘yakın bir gelecekte muhtemel olmadığını’ açıklamıştı.

Trump, Abe’nin söz konusu İran ziyareti hakkında ise şunları söyledi:

“Başbakan Abe’nin İran liderliği ile yakın ilişkileri bulunduğunu biliyorum. Neler olacağını göreceğiz.”

Japonya Başbakanı Abe de, ‘Ortadoğu’da barış ve istikrarın, Japonya, ABD ve uluslararası toplum için çok önemli olduğunu’ belirtti.

Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, daha önce ‘İran’ın tehditlerine karşı derin ve ciddi istihbarat topladıklarını’ açıklamıştı.

Trump, geçen yıl İran ile varılan 2015 nükleer anlaşmasından vazgeçtiklerini açıklamış, ardından İran’a bir dizi yeni yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Basra Körfezi’ndeki bazı petrol tankerlerine karşı girişilen saldırılardan İran’ı sorumlu tutan Trump yönetimi, Ortadoğu’ya 1500 ek askeri birlik gönderme kararı almıştı.

Japonya, ABD yaptırımlarından önce, İran’dan en çok petrol satın alan ülke idi.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: ‘Körfez ülkeleri ile müzakereye hazırız’

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı’nın siyasi milletvekili pozisyonundaki Abbas İrakçi de, “İran, Körfez ülkeleri ile müzakereye hazır” dedi.

İran basınına göre, Abbas İrakçi şöyle konuştu:

“İran İslam Cumhuriyeti, Basra Körfezi’ndeki diğer ülkeler ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar için müzakere etmeye hazırdır.”