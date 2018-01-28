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Yaramazlara biraz batar!

TRT Haber’den ‘tuhaf’ yayın: TSK, sivillere bombardıman yapıyor, saldırıyordu

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Resmi televizyon kanalı TRT Haber’in Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin canlı yayınında iki kez, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sivilleri hedef aldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Afrin’deki Burseya Dağı’nın TSK ve ÖSO güçlerince alınmak üzere olduğunu söylediği sırada yapılan canlı yayında, spiker Tuğba Dalkılıç şunları söyledi: “Muhabirlerimiz çok önemli bilgiler verdi. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, ‘TSK, sivillere işte bu noktadan saldırıyordu.'” 

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Çatışmalara dair bir kez daha bilgi vermek isteyen TRT Haber spikeri, ikinci defa vurgulayarak “Özellikle başından beri diyoruz ya, TSK stratejik nokta Burseya Dağı. Özellikle TSK, oradan sivil halka bombardıman gerçekleştiriyor, saldırıyordu” diye devam etti.

Dalkılıç daha sonra Twitter’dan açıklama yaptı.

TRT Haber’in Periscope yayının orijinal linki…

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