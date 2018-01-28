TRT Haber’den ‘tuhaf’ yayın: TSK, sivillere bombardıman yapıyor, saldırıyordu

Resmi televizyon kanalı TRT Haber’in Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin canlı yayınında iki kez, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sivilleri hedef aldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Afrin’deki Burseya Dağı’nın TSK ve ÖSO güçlerince alınmak üzere olduğunu söylediği sırada yapılan canlı yayında, spiker Tuğba Dalkılıç şunları söyledi: “Muhabirlerimiz çok önemli bilgiler verdi. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, ‘TSK, sivillere işte bu noktadan saldırıyordu.'”

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Türk milletinin parasıyla yayın yapıp, Türk Silahlı Kuvvetleri SİVİLLERİ VURUYOR diyor❗ Allah sizi kahretsin❗ pic.twitter.com/IibZnym6ee — 🔟 Neslihan ⭐⭐⭐⭐🆖 (@zek_i_nesli) January 28, 2018

Çatışmalara dair bir kez daha bilgi vermek isteyen TRT Haber spikeri, ikinci defa vurgulayarak “Özellikle başından beri diyoruz ya, TSK stratejik nokta Burseya Dağı. Özellikle TSK, oradan sivil halka bombardıman gerçekleştiriyor, saldırıyordu” diye devam etti.

Dalkılıç daha sonra Twitter’dan açıklama yaptı.

Bugün TRT Haber ekranlarında yaptığım canlı yayın sırasınsa “terör örgütü PKK Burseya tepesinden sivilleri vuruyor” diyecekken sehven TSK dedim. Tamamen yayın heyecanıyla yapılmış bir hataydı. Kamuoyundan çok özür diliyorum. — Tuğba Dalkılıç (@tuba_dalkl) January 28, 2018

TRT Haber’in Periscope yayının orijinal linki…