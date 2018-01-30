Trans tutuklu Diren Coşkun ölüm orucunda: Ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için

Trans tutuklu Diren Coşkun hakları için ölüm orucuna başladığını duyurdu.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi trans aktivist Kıvılcım Arat, Twitter hesabından Tekirdağ’ın 2 No’lu Cezaevi’nde kalan Coşkun’u ziyaret etttiğini söyledi.

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Arat’ın aktardığına göre Coşkun, cezaevinde insan onuruna aykırı birçok uygulamaya maruz kaldığını, üzerinde ağır tecridin olduğunu anlattı.

Trans mahkum, “Gasp edilen ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için bedenimi ölüme yatırıyorum. 25 Ocak’ta beri ölüm orucu eylemine başladım” dedi.

Coşkun’un anlatımına göre kendisinin epilasyon tedavisi engelleniyor ve gittiği hastanelerde doktorların transfobik muamelelerine maruz kalıyor.

Coşkun, diğer bir trans tutuklu Buse’nin beş yıldır ameliyat olmayı beklediğini belirterek şunları söyledi: “Şimdi aynı süreci bana yaşatmaya çalışıyorlar. Ben, Buse’nin yaşadığı süreci yaşamak istemiyorum. Gerçekten öldürmekten beter ediyorlar. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Eğer ameliyatım yapılmayacaksa ölmeyi tercih ederim. Hiçbir talebimiz kabul edilmiyor. İdare sürekli oyalıyor. Dilekçelerimize cevap verilmiyor.”

Coşkun, şimdiye dek üç defa intihar girişimi olduğunu belirterek “Tutuklandığım günden beri hukuk ve sağlık sisteminin içinde sürekli hak yoksunluğu yaşıyorum, sürekli keyfi uygulamalarla karşılaşıyorum” diye konuştu.

Trans tutuklu, hapishane yönetiminin kendisine tedaviyi kabul etmediği yönünde dilekçe imzalatmaya çalıştığını ifade ederek şöyle devam etti: “Ölüm orucundan vazgeçirmek için hapishane yönetimi cezayla tehdit ediyor sürekli. Ben de ‘Ölüme yatmışım, siz hangi cezadan bahsediyorsunuz’ diyorum. Burada sürekli yaşadığımız şeyler; haktan yoksun bırakma, hak gasbı, istismar, taciz, tecrit…”

Arat, hapishane kantininde yalnızca traş köpüğü, jilet, erkek iç çamaşırı gibi erkeklere özgü ihtiyaçların olduğunu, Coşkun’un geçen yılın ağustos ayında tutuklandığından beri cımbız alabilmek için dilekçeler yazdığını aktardı.

Coşkun ‘propaganda’ suçlamasından tutuklu. Üç yıl daha cezaevinde kalacak.