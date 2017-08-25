‘Toplu açılış’ gitti, dağıtım geldi: Erdoğan motosiklet, Yıldırım ambulans teslim töreninde

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Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmak için sıklıkla katılmayı tercih ettiği toplu açılış törenleri, bir günde yerini ‘dağıtım törenleri’ne bıraktı.

Erdoğan bugün Dolmabahçe’de düzenlenen Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni’ne katıldı. Motosiklet teslim törenine cumhurbaşkanı düzeyinde katılım olması dikkat çekerken, günün ikinci dağıtım töreni de Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti.

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Yıldırım, Sağlık Bakanlığı’nın 300 adet ambulans dağıtımı için yaptığı törene katıldı. Teslim edilen ambulanslar Türk bayrağındaki hilal ve yıldız şeklinde dizildi.

Bir günde iki dağıtım töreninin düzenlenmesi, bu tören biçiminin moda olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi.