TOBB’a göre şirketlerin borcu, 81 milyonun borcu haline geldi: Çöküşe engel olunmalı

Türkiye’deki tüm ticari kuruluşların üye olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva “Şirketlerin borcu, 81 milyon Türkiye vatandaşının borcu haline geldi” dedi.

“Ekonomimiz bir örümcek ağı gibi ve her şirket birbirine bağlı halde” diyen TOBB yetkilisine göre TL’deki değer kaybı Türkiye’nin büyümesine ağır darbe vurabilir.

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DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’ın haberine göre, Takva’ya göre TL’deki değer kaybı ile birlikte birkaç ay içinde 10 milyarlarca dolar artan dış borç miktarı konusunda en riskli sektörler ise inşaat ve enerji.

Ağır borç yükü ile karşı karşıya olan her iki sektörde de dış borçlar, toplam borçların neredeyse tamamını oluştururken, her iki sektörde de döviz gelirleri yok denecek kadar az.

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Özellikle inşaat sektörünün tek başına 160 ayrı sektörü etkileyen bir yapıya sahip olduğuna dile getiren Takva “Türkiye ekonomisi uzun yıllardır inşaat üzerine yükseldi. Mobilyadan tekstile, beyaz eşyadan elektroniğe kadar her sektör için inşaat itici güç oldu. Şimdi ise inşaatta alarm zilleri çalıyor. Bu da 160 sektörü doğrudan olumsuz etkileyecek. Devletin bir an önce bu çöküşe engel olacak adımları atması gerekiyor” diye konuştu.