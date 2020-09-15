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Yaramazlara biraz batar!

Tiyatro, opera ve bale gösterimleri ‘corona’ tedbirleri uygulanarak yapılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’nde belirtilen kurallara uyulması suretiyle, il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alındığını belirtildi.

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Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır.”

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