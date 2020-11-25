TİP’li Barış Atay’a saldırı davası: Üç sanığa tahliye

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan üç kişi tahliye edildi.

Fotoğraf: Arşiv

Atay, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ağustos ayında, “Vatan hainleri” diye bağıran bir grubunda saldırısına uğramıştı. Açılan davada, bir sanığa ‘kamu görevlisine karşı yaralama’ ve ‘kamu görevlisine karşı hakaret’ suçlarından üç yıl 10 ay, iki sanığa da ‘kamu görevlisine karşı yaralama’ suçundan bir yıl altı aya kadar hapis cezası istenmişti.

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İstanbul Anadolu 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Atay ve avukatları İsmail Demirci, Şerif Özgür Urfa ve Onur Güneş de duruşmada hazır bulundu.

Duruşma tutanağında, ilk celsede dosyanın bilirkişiye verilmesi kararı alındığı ancak mahkeme personelinin Covid-19 izolasyonunda tutulması nedeniyle dosyanın 23 Kasım’da verilebildiği, henüz geri alınmadığı kaydedildi.

Atay o anları anlattı

Duruşmada söz verilen TİP’li Barış Atay, olay gecesi Kadıköy’de bir kadın arkadaşıyla buluşup bir mekana gittiklerini, gece saat 01:00 sıralarında mekandan çıktıktan sonra olayın meydana geldiğini söyledi.

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Atay, olay anını şöyle anlattı: “Çıktıktan 30 metre kadar yürüdükten sonra arkamdan ayak sesleri duydum. Sonra bir şahıs arkadan boğazıma sarılıp sinkaflı sözlerle küfür ederek, ‘Vatan haini, şerefsiz’ diyerek yumruk sallamaya başladı. Daha sonra bu kişinin Ömür Canpolat olduğunu öğrendim. Canpolat’ın sağında ve solunda oturan diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş’ın da bana vurmalarıyla yere düştüm. Ben yerdeyken kapandım. Sanıklar o şekilde tekme ve yumruklarla beni darp etmeye devam ettiler. Çevreden bir şahıs ‘Polisi aradım’ deyince sanıklar kaçmaya başladı. Arkadan gördüğüm kadarıyla dört kişiydiler. Ancak ben dördüncü kişiyi teşhis edemedim. Olay kesinlikle yol verme kavgası değildir. Sokak geniş bir sokaktı.”

Sanıkları tanımadığını söyleyen Atay, “Sanıkların beni tanıyıp tanımadıklarını bilmiyorum. Ancak bana hakaret ederlerken ‘vatan haini’, ‘şerefsiz’ gibi şeylerle ilişkilendirdikleri için politik kimliğimi bildiklerini düşünüyorum. Sanıklardan şikayetçiyim” diye konuştu.

Tanık: Hakaret edip saldırdılar

Tanık olarak dinlenen Pınar G. ise olay gecesi Atay’la Kadıköy’de buluştuklarını, bir mekana gittiklerini, mekandan ayrıldıktan sonra herhangi tartışma olmadan Atay’ın saldırıya uğradığını söyledi.

Pınar G., sözlerini şöyle sürdürdü: “SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan sanık Ömür Canpolat müştekiye ‘vatan haini’, ‘şerefsiz’ şeklinde hakaret ediyordu. Yol verme kavgası değildi.”

Adli kontrolle tahliye

Mahkeme, adli kontrol şartıyla üç sanığın tahliyesine karar verdi. Sanıkların haftada bir gün karakola giderek imza vermesine kararlaştıran mahkeme, sanıkların yurt dışına çıkışlarını da yasaklayarak duruşmayı erteledi.

Bir dava daha açılabilir

Öte yandan Osman Avşar kişi hakkında da hazırlanan iddianame aynı mahkemeye gönderildi. Mahkemenin 15 gün içinde Avşar hakkındaki iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor.