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Yaramazlara biraz batar!

Timur Soykan: 80 yıl önce aşı gönderdiğimiz Çin’den gelecek aşıya mahkum bir ülkeyiz

Aşı üretmeyen bir ülke aşı üretenlere muhtaç olurdu.

Ve bugün öyle oldu.

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Koronavirüs salgınında içler acısı halimiz.

80 yıl önce aşı gönderdiğimiz Çin’den gelecek aşıya mahkûm, her gün 250 insan ölürken çaresiz bekleyen bir ülkeyiz.

Biz beklerken…

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Almanya’daki Türk kökenli iki bilim insanının buluşu Pfizer/BioNTech aşısı milyonlarca insana ulaştı.

Hatta Suudi Arabistan, Bahreyn, İsrail, Katar, Kuveyt, Umman, Meksika, Şili, Kosta Rika vatandaşlarına Pfizer/BioNTech aşısını günlerdir yapıyor. İsrail’de 1 milyon kişiye aşı yapıldı bile.

50 ülke, faz 3 aşamasını tamamlayan yani binlerce kişi üzerinde test edilmiş aşıları vatandaşlarına yapıyor.

Timur Soykan’ın yazısı

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