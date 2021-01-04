Timur Soykan: 80 yıl önce aşı gönderdiğimiz Çin’den gelecek aşıya mahkum bir ülkeyiz

Aşı üretmeyen bir ülke aşı üretenlere muhtaç olurdu.
Ve bugün öyle oldu.
Koronavirüs salgınında içler acısı halimiz.
80 yıl önce aşı gönderdiğimiz Çin’den gelecek aşıya mahkûm, her gün 250 insan ölürken çaresiz bekleyen bir ülkeyiz.
Biz beklerken…
Almanya’daki Türk kökenli iki bilim insanının buluşu Pfizer/BioNTech aşısı milyonlarca insana ulaştı.
Hatta Suudi Arabistan, Bahreyn, İsrail, Katar, Kuveyt, Umman, Meksika, Şili, Kosta Rika vatandaşlarına Pfizer/BioNTech aşısını günlerdir yapıyor. İsrail’de 1 milyon kişiye aşı yapıldı bile.
50 ülke, faz 3 aşamasını tamamlayan yani binlerce kişi üzerinde test edilmiş aşıları vatandaşlarına yapıyor.