THY: İstanbul-Bogota seferindeki Çinli yolcuda virüse rastlanmadı

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Bogota-Panama seferindeki Çin uyruklu bir yolcuya korona virüsü şüphesiyle yapılan sağlık incelemesinde, ilgili virüse rastlanmadığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Şu ana kadar yaklaşık 600 kişiye bulaşan ve 17 kişinin de ölümüne yol açan yeni korona virüsünden dolayı Çin 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan şehrini karantina altına aldı.

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THY’nin açıklamasında, dünkü İstanbul-Bogota-Panama seferinde Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun korona virüsü taşıdığından şüphe edildiği belirtilerek şöyle dendi: “Aktarma noktası olan Bogota’dan Panama’ya kalkış için hazırlanan uçağımız kontrol kulesi tarafından tedbir amaçlı bekletilmiş ve yolcumuzun şüphe duyulan virüs ile ilgili kontrolleri gerçekleştirilmiştir. İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve korona virüsünü taşımadığı anlaşılmıştır.”