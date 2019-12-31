TFF üçüncü kez çark etti: Kulüplerin harcama limiti artırıldı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısının sona ermesiyle takımların harcama limitleri tekrar değişti. Galatasaray 451 milyon 659 bin 184 lira ile en fazla harcama limitine sahip kulüp olurken, listenin sonunda 59 milyon 355 bin 91 lira ile Antalyaspor yer aldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Finans ve Finansal Fair Play talimatı sonrasında 2 Eylül’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplerin harcama limitini açıklamış, sonrasında yüzde 30 olarak belirlediği ‘standart sapma’ oranını 10 Aralık’ta yüzde 40’a çıkararak bazı kulüplerin tepkisini çekmişti. Gelen tepkilerin ardından TFF oranı 20 Aralık’ta tekrar yüzde 30’a çekmişti. Federasyon şimdi de ‘revize edilmiş’ harcama limitlerini yayınladı.

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TFF’nin bugün açıkladığı harcama limitleri ise şöyle:

Galatasaray: 451 milyon 659 bin 184 lira

451 milyon 659 bin 184 lira Medipol Başakşehir: 179 milyon 821 bin 14 lira

179 milyon 821 bin 14 lira Beşiktaş: 275 milyon 335 bin 170 lira

275 milyon 335 bin 170 lira Trabzonspor: 126 milyon 552 bin 658 lira

126 milyon 552 bin 658 lira Yeni Malatyaspor: 97 milyon 575 bin 509 lira

97 milyon 575 bin 509 lira Fenerbahçe: 224 milyon 731 bin 66 lira

224 milyon 731 bin 66 lira Antalyaspor: 59 milyon 355 bin 91 lira

59 milyon 355 bin 91 lira Konyaspor: 83 milyon 192 bin 355 lira

83 milyon 192 bin 355 lira Aytemiz Alanyaspor: 100 milyon 32 bin 618 lira

100 milyon 32 bin 618 lira İstikbal Mobilya Kayserispor: 69 milyon 92 bin 764 lira

69 milyon 92 bin 764 lira Çaykur Rizespor: 121 milyon bin 299 lira

121 milyon bin 299 lira Sivasspor: 82 milyon 439 bin 445 lira

82 milyon 439 bin 445 lira MKE Ankaragücü: 83 milyon 167 bin 107 lira

83 milyon 167 bin 107 lira Kasımpaşa: 90 milyon 647 bin 27 lira

90 milyon 647 bin 27 lira Göztepe: 88 milyon 726 bin 737 lira

88 milyon 726 bin 737 lira Gaziantep Futbol Kulübü: 96 milyon 545 bin 656 lira

96 milyon 545 bin 656 lira Gençlerbirliği: 84 milyon 125 bin 951 lira

84 milyon 125 bin 951 lira Yukatel Denizlispor: 78 milyon 184 bin 551 lira

TFF’nin 2 Eylül’de açıkladığı harcama limitleri şöyleydi:

Galatasaray: 368 milyon 811 bin 670 lira

368 milyon 811 bin 670 lira Medipol Başakşehir: 149 milyon 509 bin 198 lira

149 milyon 509 bin 198 lira Beşiktaş: 256 milyon 534 bin 570 lira

256 milyon 534 bin 570 lira Trabzonspor: 88 milyon 568 bin 560 lira

88 milyon 568 bin 560 lira Yeni Malatyaspor: 96 milyon 161 bin 041 lira

96 milyon 161 bin 041 lira Fenerbahçe: 236 milyon 439 bin 81 lira

236 milyon 439 bin 81 lira Antalyaspor: 23 milyon 898 bin 21 lira

23 milyon 898 bin 21 lira Konyaspor: 83 milyon 192 bin 355 lira

83 milyon 192 bin 355 lira Aytemiz Alanyaspor: 91 milyon 814 bin 530 lira

91 milyon 814 bin 530 lira İstikbal Mobilya Kayserispor: 67 milyon 742 bin 790 lira

67 milyon 742 bin 790 lira Çaykur Rizespor: 120 milyon 43 bin 166 lira

120 milyon 43 bin 166 lira Sivasspor: 82 milyon 439 bin 445 lira

82 milyon 439 bin 445 lira MKE Ankaragücü: 79 milyon 955 bin 357 lira

79 milyon 955 bin 357 lira Kasımpaşa: 74 milyon 4 bin 38 lira

74 milyon 4 bin 38 lira Göztepe: 80 milyon 571 bin 656 lira

80 milyon 571 bin 656 lira Gaziantep Futbol Kulübü: 78 milyon 184 bin 551 lira

78 milyon 184 bin 551 lira Gençlerbirliği: 78 milyon 184 bin 551 lira

78 milyon 184 bin 551 lira Yukatel Denizlispor: 78 milyon 184 bin 551 lira

TFF, ‘Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmiş, yüzde 10’luk artış sayesinde G.Saray 36.8, Beşiktaş 25.6, F.Bahçe 20.6 milyon lira daha fazla harcayabilme hakkına sahip olmuştu.