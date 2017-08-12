TFF duyurdu: Lig maçlarına ‘İyi ki varsın Eren’ pankartıyla çıkılacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12, 13 ve 14 Ağustos’ta oynanacak Süper Lig ve TFF 1’inci Lig maçlarına ‘Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren’ pankartıyla çıkılacağını duyurdu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve uzman çavuş Ferhat Gedik hayatını kaybetmişti.

Bülbül’ün bölgede gördüğü PKK’lıları ihbar ettiği belirtilmişti.

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Bülbül’ün 24 Haziran’da Facebook hesabından paylaştığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” mesajı sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Saygı duruşunda bulunulacak

TFF’nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ligin ilk haftasındaki maçlardan önce Bülbül ve Gedik için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı ve takımların sahaya ‘Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren’ pankartıyla çıkacağı belirtildi.