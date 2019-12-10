TFF, ‘can yakacak cezalar’dan çark etti: Kulüplerin harcama limiti artırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonunda kulüpler için ‘kabul edilebilir sapma tutarı’nı yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TFF’nin açıklaması şöyle: “TFF Yönetim Kurulu’nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı EK-XII’sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine; F bölümünün 2. Paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren ya da yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi.”

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‘Can yakacak kararlar’ denmişti

1 Haziran’da TFF başkanı seçilen işadamı Nihat Özdemir yönetimindeki kurul, kulüp bütçeleri için bazı kısıtlayıcı kurallar getirmiş, bunlara uymayan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacağı söylenmişti.

Yeni düzenlemeleri anlatan Özdemir şöyle konuştu: “Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin üç-beş katını harcama lüksüzüm yok. Federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Kulüp lisans yönetmenliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik. Herkes ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları ve küme düşürme cezaları uygulanacak.”

Halihazırda UEFA tarafından ‘finansal fair play’ kapsamında denetlenen bazı kulüpler, futbolcu satışlarından kazanılan parayla transfer harcaması yapabiliyor.