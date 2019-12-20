TFF bir kez daha çark etti: Harcama limitlerinin sapma oranı yeniden yüzde 30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinin sapma oranını yükselttikten 11 gün sonra yüzde 40’tan yüzde 30’a çekerek yeniden eski sisteme döndü.
1 Haziran’da TFF başkanı seçilen işadamı Nihat Özdemir yönetimindeki kurul, kulüp bütçeleri için bazı kısıtlayıcı kurallar getirmiş, bunlara uymayan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacağı söylenmişti. TFF Yönetim Kurulu, 9 Aralık’ta ise 2019-2020 sezonunda kulüpler için ‘kabul edilebilir sapma tutarı’nı yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarmıştı.
Özdemir yönetiminin yola çıktığı söylemi değiştirmesi tepki çekmişti. Özellikle ayağını yorganına göre uzatan kulüpler karara tepki göstermişti. Trabzonspor karara itiraz etmişti.