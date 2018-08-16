Temelli ‘yanlış anlaşılmış’: Özeleştiriyi basın veya sosyal medyadan vermeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, selefi Selahattin Demirtaş’ın eleştirilerine yönelik “Özeleştiri düşünmüyoruz” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz” dedi.

Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden ANF’ye bir makale yazan Demirtaş, “HDP’nin bir an önce ‘tatil’havasından çıkıp sahaya inmesinde fayda var. Parlamentonun, Anayasanın, yasaların, yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik protesto hakkını kullanmayan bir muhalefet halka nasıl umut olabilir ki?” demişti.

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Demirtaş ayrıca, HDP’nin özeleştiride bulunmasını da şu sözlerle istemişti: “Tabii ki, seçimlerde faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı. Ancak çeşitli düzeylerde yaşanan basiretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemiliklerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi. Bunda ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumluluğu vardır. Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir. En basitinden, sandıklara neden sahip çıkılmadığı, oyların çalınmasının neden önlenemediği, son üç seçimdir problemsiz çalışan partinin merkezi bilgisayar sisteminin neden seçim akşamı çalışmadığı ve çöktüğü hâlâ izah edilebilmiş değildir.”

YOL TV’ye konuk olan Temelli’ye, Demirtaş’ın HDP’ye yönelttiği eleştiriler sorulmuş, özeleştiri vermeyi düşünmediklerini söyleyen Temelli, “Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa kıymetlidir ama yöntem yanlış” demişti.

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‘Mahcup ve özeleştiri pozisyonunda olacağız’

Yazılı bir açıklama yapan Temelli, sözlerine şöyle başladı: “Dün bir televizyon kanalında yaptığım konuşma yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. ‘Özeleştiri vermeyeceğiz’ şeklinde haberler paylaşılmıştır.”

Kastının “Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz” olduğunu savunan Temelli, “Nitekim özgürlük ve demokrasi mücadelemiz nihai zafere ulaşmadığı sürece halkımıza karşı her zaman mahcup ve özeleştiri pozisyonunda olacağız” dedi.

HDP lideri, eleştiri ve özeleştirinin partisinin temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi: “Bizler özeleştiriyi, barışı getiremediğimiz için evlatları toprağa düşen annelere vereceğiz. Sayın Öcalan’a uygulanan tecridi kıramadığımız için, zindandaki yoldaşlarımızın özgürlüğünü sağlayamadığımızdan dolayı özeleştiri borcumuz vardır. Faşizmin kurumsallaşmasının önüne geçemediğimiz için tüm topluma karşı özeleştiri borcumuz bulunmaktadır. Ortak vatanımıza barışı ve özgürlüğü getiremediğimiz için halkımıza karşı özeleştiri vermemiz gerektiğinin farkındayız.”

‘Demirtaş’ın mektubunu değerlendirdik’

Parti olarak seçimi değerlendirdiklerini ve bir rapor hazırladıklarını söyleyen Temelli şunları aktardı: “Diğer taraftan Sayın Demirtaş’ın mektubunu değerlendirdik ve kendisiyle değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Sayın Demirtaş ile faşizme karşı omuz omuza birlikte mücadele verdik. Biz eleştiri ve özeleştiri sayesinde yol alan bir partiyiz. Önceliğimiz, başta Sayın Demirtaş olmak üzere rehin tutulan tüm arkadaşlarımızın özgürlüğünü sağlamaktır. Sadece parlamentoda değil asıl geldiğimiz yer olan sokak ve meydanlarda halkımız ile omuz omuza mücadele yürütmek asli vazifemizdir. Halkımızın yıllarca büyük emek ve bedel ile yarattığı değerlere ve özgürlük amentüsüne her daim bağlı kalacağımız çok açıktır.”