Kadın cinayeti: Başından vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Kemal K. (51), Y.Y.’yi tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü. Kemal K.’nin çukuru açmak için kiraladığı iş makinesi operatörünün ihbarıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre ilçede çiftçilik yapan Kemal K., buluştuğu Y.Y.’yi aracına alarak ilçe dışındaki bir tarlaya götürdü ve burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Kemal K., öldürdüğü kadını aracında bulunan bir kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek ayrıldı; tabancayı da bir gün sonra Türkmenli Göleti’ne attı.

Reklam

Çukuru kapatmak için operatör kiralanmış

Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu A.K.’ye bir kepçeye ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek yardım istedi. A.K. de babasını ilçede iş makinesi bulunan Ö.Ş.’ye götürdü.

Kemal K., makine operatörü Ö.Ş.’ye, “Defineciler tarlama zarar verdi, çukur açmışlar. Bunu düzeltmek istiyorum” diyerek 200 lira karşılığında anlaştı ve iş makinesini tarlaya götürerek çukurun üzerini tamamen kapattırdı.

Zanlı, perşembe günü kiraladığı iş makinesi operatörü Ö.Ş.’ye giderek, “Geçen gün kapattığımız çukurda bir kadın cesedi var. Onu çukurdan çıkarmamız lazım. İş makinesini alıp gel” diyerek 5 bin lira para verdi.

Reklam

Ö.Ş., parayı aldıktan sonra, “Sen git, ben iş makinesini alıp tarlaya geliyorum” diyerek Kemal K.’ yı tarlaya gönderdikten sonra jandarmaya gidip durumu anlattı.

Jandarma ekipleri tarlada açtığı çukurda Y.Y.’nin cansız bedenini buldu. Jandarma, cinayetle ilgili Kemal K., oğlu A.K. ve iş makinesi operatörü Ö.Ş.’yi gözaltına aldı. Üç şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.