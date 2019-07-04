Tekirdağ valiliğinden bildik açıklama: Marjinal gruplar provoke etti

25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı Çorlu faciasının dün görülen davasında aileler ile polis arasında çıkan arbede Tekirdağ valiliğince ‘marjinal gruplar’a mal edildi.

Fotoğraf: DHA

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı izlemek isteyen aileler salona alınmayınca arbede çıkmış, polis cop kullanmıştı. Mahkeme heyeti ise davadan çekilmişti.

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Tekirdağ valiliğinin açıklamasında, “Her türlü kolaylık sağlanmaya çalışılmış, ancak acılı ailelerin durumlarından faydalanmak isteyen bazı marjinal grup ve şahısların provakatif tutum ve davranışları dolayısıyla zaman zaman polise yönelik sözlü ve fiziki sataşmalar da yaşanmıştır” dendi.

Duruşma salonu dışında kalanlar kapıyı kırdı

Adliye binasının en büyük salonunun kullanıldığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Duruşma salonuna giriş esnasında mahkeme heyetinin talimatları doğrultusunda dolan salonun kapılarının kapatılması sırasında salon dışında kalanların içeriye girmek için kapıyı kırmaları neticesinde polis ve duruşmaya katılanlar karşı karşıya gelmiş, her türlü provakatif harekete rağmen Emniyet görevlilerimiz soğukkanlılığını muhafaza ederek müessif bir olay yaşanmasının önüne geçmiştir.”

Emniyet görevlileri sağduyulu hareket etti

Valilik, görev alan hiçbir personelin zor kullanmadığını da savundu: “Emniyet görevlilerimiz sadece mahkeme heyeti talimatıyla, dolan duruşma salonunun kapılarının kapatılması sonrası mahkemenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tedbirlerini almış, sözlü ve fiziki taarruza teşebbüs ederek kargaşa yaratmaya çalışan şahıslara ve marjinal gruplara prim vermeyerek içine çekilmeye çalışıldığı kaosa dahil olmamış, sağduyu ile hareket etmiştir.”