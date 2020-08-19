Tecavüzden hükümlü milli güreşçi istedi, onlarca haber sansürlendi

DİKEN ÖZEL

Tecavüz hükümlüsü milli güreşçi Recep Çakır hakkındaki birçok habere erişim engellendi.

Milli güreşçi Recep Çakır, 2008 yılında Antalya’da bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 22 yıl altı ay hapis cezası almıştı. Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından ceza bir yıl artırılmıştı.

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Antalya’daki Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği, 13 Ağustos’ta 2020/344 işlem numaralı kararıyla Çakır hakkında çok sayıda habere ve içeriğe engel getirdi.

Fotoğraf: Hürriyet

Diken’in edindiği bilgiye göre mahkeme aralarında haber siteleri, bloglar ve Ekşi Sözlük’ün ilgili linkinin de bulunduğu 28 linke erişim engeli getirdi.

Mahkeme, kararında, Anayasa Mahkemesi’nin devletin bireye ‘geçmişte yaşadıklarının başkaları tarafından öğrenmesini engelleyerek yeni bir sayfa açma olanağı verme’ konusunda sorumluluğu olduğuna dair hükmünün bulunduğunu dile getirdi.

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(Erişim engeli kararının sonuç kısmı)

AYM’nin ilgili kararında, kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkı bulunduğu, bunun ‘kişilerin geçmişteki olumsuzlukların unutulmasına imkan tanımayı kapsadığı’ kaydedildi. Hakimlik, bu kararın da dikkate alınarak sitelere erişim engeli getirildiğine hükmetti.

‘Haber alma hakkı korunmalıydı’

Diken’e konuşan hukukçu Yaman Akdeniz, unutulma hakkına referansla kararı verdiğine dikkat çekerek, “Hakim basın özgürlüğü ve üstün kamu yararı açısından hiçbir değerlendirme yapmıyor” dedi.

Akdeniz, mahkemenin, talep edenin daha önce yargılanarak hüküm giymiş olmasını dikkate almadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu olay sade bir vatandaşın 15 sene önce aldığı basit bir trafik cezası veya sosyal medyada öğrenciyken yayınlanmış sarhoş resmine artık erişilmemesi talebi gibi bir talep değil. Halen devam eden, kamuyu yakından ilgilendiren ve asla unutulmaması gereken bir olaya ilişkin talebin reddedilmesi ve basının haber yapma, kamuoyunun da haber alma hakkı korunmalıydı.”

‘Unutulma hakkı’ yasası çıkmıştı

AKP ile MHP’lilerin imzasını taşıyan yeni sosyal medya düzenlemesi 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Yeni sosyal medya düzenlemesinin 5’inci maddesinde şu ifadeler yer almıştı: “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.”