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Yaramazlara biraz batar!

Tarihi Aziziye tabyasındaki ‘mayolu fotoğraf’a gözaltı

Erzurum’daki tarihi Aziziye Tabyası’nda, mayolu fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

1878’deki Osmanlı- Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyası’nda mayolu fotoğraf çektiren K.G., söz konusu fotoğrafları, sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri K.G.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.

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Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: ‘Nene Hatun’un kemiklerini sızlatmayın’ başlıklı sosyal medya haberi ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde fotoğraftaki uygunsuz görüntülerin K.G isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Adli makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest kalmıştır.”


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