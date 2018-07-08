Tanrıya ‘aptal’ diyen Duterte çıtayı yükseltti: Varlığını bir kişi ispatlasın, istifa edeceğim

Geçen hafta yaptığı bir konuşmada tanrının aptal olduğunu söyleyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelen tepkiler üzerine geri adım atmadı. Duterte dün de birinin, tanrının varlığını, onu gördüğünü ve onunla konuştuğunu kanıtlaması halinde derhal istifa edeceğini söyledi.

Duterte geçen hafta yaptığı bir konuşmada tanrının aptal olduğunu söylemişti. Devlet başkanının bu yorumu, nüfusun büyük bölümü Roman Katolik olan ülkede tartışmalara neden olmuştu. Muhalifler, Hristiyan din adamları, hatta bazı siyasi müttefikleri dahi Duterte’nin açıklamalarını tepkiyle karşılamıştı.

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Sputnik’in abcNews’tan aktardığına göre 73 yaşındaki Duterte, dün memleketi Davao’da düzenlenen bilim ve teknoloji etkinliğinin açılışında bir konuşma yaptı.

Sadece vaftizle arınıldığına inanılan ilk günahın mantığını sorgulayan Duterte, herhangi birinin tanrının varlığını, onu gördüğünü ve onunla konuştuğunu kanıtlaması halinde derhal görevinden istifa edeceğini söyledi.