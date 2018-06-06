Talana devam: Okluk’taki ‘yazlık saray’ için 50 bin ağaç kesildi

Muğla’daki Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevi için bugüne kadar 50 bin ağaç kesildi.

Beş koyun imara açıldığı Gökova Körfezi’nde, 23 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal için yapılan dört oda bir salon, 230 metrekarelik cumhurbaşkanlığı konutu yıkılmıştı. Bunun yerine 400 personelin çalışacağı büyüklükte bir konukevi yapılması kararlaştırılmış, 2017 bütçesinden ödenek ayrılmıştı. İnşaat başlamış, bölgeye iki yat yanaşma yeriyle, iki iskele ve plaj da yapılacağı açıklanmıştı.

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Üç blokta 250’şer metrekarelik ‘hobi ve eğlence’ alanları mevcut. Bu alanlar havuz, SPA, sinema gibi etkinlikler için tasarlanmış. Salon, oda, çalışma ofislerinden oluşan ‘yaşama alanı’, 611 ile 763 metrekare arasında değişiyor.

Konukevi için 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini anlatan haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret içerikli’ olduğu gerekçesiyle erişime engellenmişti.

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Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, ‘yazlık saray’ için şimdiden 50 bin ağaç kesildi. Hafriyat kamyonlarının çalıştığı ‘özel yol’a girip görüntü olmak mümkün değil.

Yolun ‘yazlık saray’a yakın bölümü bitmiş durumda. Asfaltlanan yol bariyerlerle trafiğe kapatılmış. Marmaris’ten Karacasöğüt’e sapıldıktan sonra ise yol inşaatı çalışmaları sürüyor. 17 kilometrelik yol için bugüne kadar 50 bin ağaç kesilmiş.

Yaşam savunucuları kamuoyunun duyarsızlığından şikayetçi, köylüler ise hem dertli hem korku içinde. Köylerinin ortasından kullanmalarına bile izin verilmeyen yol geçmesi bir yana yüzlerce kamyonun çalıştığı bölge yaşamlarını altüst etmiş.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 31 Ekim 2017’de yaptığı açıklamada. Okluk Koyu’ndaki devlet konukevi inşaatına o güne dek 12 milyon lira harcandığını söylemişti.

Kasırga, “12 milyon 125 bin lira harcadık. İnşaatla ilgili bütün işlemler TOKİ tarafından yapılacaktır. Projeler bittikten sonra ana ihale yapılacak. Ortaya çıkmış bir proje, yapılmış bir ihale olmadığından, yanıltıcı bir bilgi vermemek adına rakam telafuz edemiyorum” demişti.