Taksilere ‘corona’ düzenlemesi: Plakada ‘tek-çift’ sistemine geçildi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’de ticari taksilerin plakalarına göre trafiğe çıkabileceğini açıkladı.

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131’e, hastalananların sayısı ise 9 bin 217’ye çıkmıştı. Hükümet, insanların toplu olarak bulunabileceği mekanları geçici olarak kapatırken, otobüs yolculuklarına da kısıtlama getirmişti.

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Bakanlık, bugünkü açıklamasında, yeni bir kısıtlamaya gidildiğini duyurdu. Buna göre taksiler artık plakalarına göre trafiğe çıkacak.

Açıklama şöyle: “Bu gece yarısı saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 00:00’e kadar plakasının son rakamı ‘tek’ olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.”