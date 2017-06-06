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TAK, Türkiye’yi yeni saldırılarla tehdit etti


 

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda terör saldırısı gerçekleştiren Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), Türkiye’yi tehdit ettiği bir duyuru yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Metinde Türkiye’ye karşı savaş kararı alındığı ve bunun için bir fedai ordusu kurulduğu belirtildi. Türkiye’yi turizm ve yatırımlar için güvenli gören ülkelere de seslenen örgüt, tüm şehirlerin hedef olduğunu duyurdu.

TAK daha önce şu saldırıları üstlenmişti: 24 Kasım’da Adana valiliği otoparkında iki kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı, 6 Kasım’da Diyarbakır’da iki polis ve dokuz sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, 7 Ekim’de İstanbul’un Yenibosna semtindeki 75’inci Yıl Polis Merkezi yakınında 10 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırı, 7 Haziran’da İstanbul’un Vezneciler semtinde altısı polis olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, 27 Nisan’da Bursa’da 23 kişinin yaralandığı intihar eylemi, 13 Mart’ta Ankara’da 37 sivilin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırı, Beşiktaş’ta Vodafone Park yakınlarındaki 44 kişinin hayatını kaybettiği, Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 14 askerin yaşamını yitirdiği saldırı.

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