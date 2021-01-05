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Yaramazlara biraz batar!

Tadilat yapılan evin duvarında fetüs kalıntısı bulundu

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki bir evin duvarının içinde fetüs kalıntısı bulundu.

Adli tıp kurumu.

Gebeliğin üçüncü ayının başından doğuma kadar ana rahmindeki canlıya fetüs deniyor.

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Greenville kenti yakınlarındaki Pacolet kasabasındaki evde tadilat yapan kişi, cumartesi günü bulduğu kemikleri görünce durumu polise bildirdi. Polis, adli tıp kurumuyla temasa geçti.

Kasabanın sınırlarında yer aldığı Spartanburg bölgesinin adli tıp kurumunun başındaki Rusty Clevenger, “Kalıntılar bir insan fetüsünün kemikleri. Uzun zamandır, onlarca yıldır bulundukları yerde olduklarını tahmin ediyoruz” dedi.

Ayrıntılı incelemenin yapılacağını ve bunun aylarca sürebileceğini belirten Clevenger, tam olarak ne kadar zamandır orada olduğunun ve ortada ‘işlenen bir suç olup olmadığının’ da araştırılacağını söyledi.

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