Sütaş’tan ‘zararlı madde’ açıklaması: Alt sınır 200 mg, Ruslar 1,5 mg bulup yasakladı

Rusya’nın Sütaş ürünlerin zararlı madde bulunduğu gerekçesiyle ihracat yasağı getirmesiyle ilgili şirketten yapılan açıklamada, “Kabul edilen alt sınırı 200 mikrogram/kilogram olan bir maddeyi, 1,5 mikrogram/kilogram olarak tespit edip yasaklama kararını hayret ve üzüntüyle karşılıyoruz” dendi.

Rus tarım ürünleri denetim ajansının, Sütaş’ın ürettiği süt tozunda antibiyotik türleri olan spiramisin ve tilmikosin bulunması nedeniyle şirkete ihracat yasağı getirdiği bildirilmişti.

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Bu maddelerin AB standartlarına ve Türkiye Gıda Kodeksi’ne göre alt sınırının sırasıyla 200 mikrogram/kilogram ve 50 mikrogram/kilogram olduğunu belirten Sütaş yetkilileri, “Rusya laboratuvarı, 1,5 mikrogram/kilogram tespit ettiği iddiasında bulunmaktadır” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada Rusya’ya gönderilen süt tozunun Türkiye’de AB standartlarındaki tesislerde analiz edildiği bildirildi.

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Sütaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Rusya’ya gönderdiğimiz süt tozları Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’nde, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği çerçevesinde ve AB standartlarında yapılan analizler sonucunda alınan sağlık sertifikaları ile gönderilmektedir.

Süt tozumuzun içerdiği söylenen spiramisin ve tilmikosin maddelerinin, AB standartlarına ve Türkiye Gıda Kodeksi’ne göre alt sınırı sırasıyla 200 mikrogram/kilogram ve 50 mikrogram/kilogramdır. Rusya laboratuvarı, 1,5 mikrogram/kilogram tespit ettiği iddiasında bulunmaktadır. Kabul edilen alt sınırı 200 mikrogram/kilogram olan bir maddeyi, 1,5 mikrogram/kilogram olarak tespit edip yasaklama kararını hayret ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”