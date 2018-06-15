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Yaramazlara biraz batar!

Suruç’taki silahlı kavgada ölen Şenyaşar kardeşlerin cenazesinde 10 gözaltı

 

Suruç’ta çıkan silahlı kavgada ölen Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar’ın (35) cenazeleri, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Fotoğraf: DHA

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan silahlı kavga nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

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Polisin zırhlı araçlarla bulunduğu mezarlığa, gerginlik yaşanmaması için sadece aile bireylerinin alınması kararlaştırıldı. Cenazeye katılmak üzere mezarlığa gelen kalabalığa polis izin vermedi. Bunun üzerine kalabalıkta bulunan bazı kişiler polislere taş attı. Polisler de kalabalığa biber gazı ve basınçlı su sıktı.

Kalabalığın mezarlığa girmemesi için yaklaşık bir kilometre mesafede barikat kuruldu. Mezarlıkta Esved ve Fadıl Şenyaşar, yakın aile fertleri tarafından toprağa verildi.

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Polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP’li vekilin kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım, “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘saldırı’nın hazırlandığını öne sürmüştü.

Hayatını kaybeden Adil Şenyaşar ve Celal Şenyaşar’ın kuzeni Ahmet Yetkin ise iki akrabasının da hastanede silah ve oksijen tüpüyle saldırıya uğradığını söylemiş, “25 yıllık esnaf olan akrabalarımı PKK’lı gibi göstermeye çalışıyorlar. Madem PKK’lıydılar, devlet bunca yıldır onları neden yakalamadı” diye konuşmuştu.

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