Suruç’taki silahlı kavga öncesinin görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dört kişinin ölümü, sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavganın öncesindeki görüntüler ortaya çıktı.
Suruç’ta 14 Haziran’da ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde patlak veren silahlı kavga ve sonrasında hastanede meydana gelen saldırılar sonucunda AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti.
İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İbrahim Halil Yıldız seçim propagandası için girdiği dükkanda Şenyaşar ailesi mensuplarıyla tartıştıktan sonra dışarı yöneliyor. Milletvekili kapıdan çıktığı sırada kardeşleri ve korumaları ile Şenyaşar ailesinin mensupları arasında kavga başlıyor.
Haberlerde bu kavganın sonrasında çarşıya gelen silahlı kişiler ile Şenyaşar ailesi arasında çatışma çıktığı anlatılıyordu.
Ayrıca DHA’nın geçtiği bir başka kamera görüntüsünde ise çarşının önü olduğu belirtilen yerde ellerinde tüfek ve tabanca bulunan birkaç kişinin birbirine ateş açması yer aldı.
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