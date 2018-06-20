Suruç’taki silahlı kavga öncesinin görüntüleri ortaya çıktı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, israf, lüks ve şatafat için yapılan devasa harcamaların tamamına son vereceklerini belirterek “Mesela Marmaris’te yapılan ve yüz binlerce ağacın da kıyımına neden olan yazlık saray projesini iptal edip bölgeyi eski haline getireceğiz. Sizden bir ricam var, bir fidan dikin” dedi.