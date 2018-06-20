Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suruç’taki silahlı kavga öncesinin görüntüleri ortaya çıktı

 

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dört kişinin ölümü, sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavganın öncesindeki görüntüler ortaya çıktı.

Suruç’ta  14 Haziran’da ‘Ucuzluk Çarşısı’  içinde patlak veren silahlı kavga ve sonrasında hastanede meydana gelen saldırılar sonucunda AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf  Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti.

Reklam

İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İbrahim Halil Yıldız seçim propagandası için girdiği dükkanda Şenyaşar ailesi mensuplarıyla tartıştıktan sonra dışarı yöneliyor. Milletvekili kapıdan çıktığı sırada kardeşleri ve korumaları ile Şenyaşar ailesinin mensupları arasında kavga başlıyor.

Haberlerde bu kavganın sonrasında çarşıya gelen silahlı kişiler ile Şenyaşar ailesi arasında çatışma çıktığı anlatılıyordu.

Reklam

Fotoğraf: DHA

Ayrıca DHA’nın geçtiği bir başka kamera görüntüsünde ise çarşının önü olduğu belirtilen yerde ellerinde tüfek ve tabanca bulunan birkaç kişinin birbirine ateş açması yer aldı.

Suruç’taki silahlı kavgada ölen Şenyaşar kardeşlerin cenazesinde 10 gözaltı

İYİ Parti’li Çıray, Şanlıurfa valisiyle görüştü: PKK-AKP çatışması değil

HDP liderinden Suruç çağrısı: İktidar çıkar peşinde, deliller karartılmasın

Suruç’ta öldürülen kardeşlerin kuzeni: 25 yıllık esnafı, PKK’lı göstermeye çalışıyorlar

Akşener’in Suruç çağrısı: Herkes sakin olsun, seçime daha fazla kan düşmesin

Demirtaş’tan Suruç çağrısı: Provokasyona gelmeyin, seçime kan bulaşmasını istiyorlar

Şanlıurfa başsavcısı: Suruç’taki olayın tüm ayrıntıları belli değil, üç kişi aranıyor

TTB: Suruç’ta çatışma sonrası hastanede saldırılar devam etti, güvenlik açığı var

Erdoğan namaz çıkışı ‘Suruç’ için konuştu: Çözüm sürecindeki oyunları hala yapıyorlar

Şanlıurfa’daki kavgada ölü sayısı dörde yükseldi

 

 

 

SON HABERLER

Cumhur kulisi: Polemiği MHP’nin 20 vekile ulaşamama ihtimali tetikledi

Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girecek AKP ile MHP arasında başlayan atışmaları, MHP’nin 24 Haziran’da TBMM’de grup kuracak kadar bile milletvekili çıkaramayacağı yönünde yapılan hesapların tetiklediği öne sürülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Haziran’da AKP’li adayları uyardığı konuşmasında “İttifakımız, AKP ve MHP’dir.  MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle biliniz” demişti. Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...