Suruç’ta öldürülen esnaf ve oğullarının otopsi raporu: 23 mermi, kesici aletle linç

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle hayatını kaybedenlerin ön otopsi raporuna ulaşıldı. Rapora göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etti, babaları Evet Şenyaşar ise kesici aletlerle linç edilerek öldürüldü.

Suruç’ta 14 Haziran’da ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde patlak veren silahlı kavga ve sonrasında hastanede meydana gelen saldırılar sonucunda AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti.

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Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberinde, yasalara göre ölen kişinin yakını veya avukatı otopsi raporunu istemesi durumunda dosyada kısıtlama dahi olsa verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ancak kavganın yaşandığı 14 Haziran’dan bir gün sonra HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul ve Şenyaşar ailesinin avukatı, otopsi raporlarını almak için görevli savcıyla uzun görüşmeler yapsa da raporlar kendilerine verilmedi.

14 Haziran günü Suruç’tan Antep’teki 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celal ve Adil Şenyaşar kardeşler, hastanede yaşamını yitirdikten sonra saat 21.00 sıralarında Antep Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Habere göre adli tıp ekibi aileden hiç kimseye haber vermeden otopsi işlemlerini yaptı.

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Sistematik otopsi öncesi harici muayenede, Celal Şenyaşar’ın vücuduna adet adet farklı çaplarda ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiğini tespit eden adli tıp ekibi, vücuda isabet eden mermilerden ilk isabet eden mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğunu, diğerlerininse öldürücü nitelikte olmadığını belirledi.

Raporda, vücuda isabet eden tüm mermilerin giriş deliklerinin incelenmesi sonucu mermilerin bitişik atış mesafesi dışından yapılmış olduğu ancak elbiseli bölgeye isabet etmiş olduklarından kesin atış mesafesi tayini için elbiselerinin kriminal fiziki incelemeden geçmesi gerektiği tespit edildi.

Otopsi raporunda geçen doktor bilirkişi beyanına göre Celal Şenyaşar’ın ölüm sebebi şöyle: “Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı femur parçalı kemik kırığıyla birlikte büyük damar yaralanmasında gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz.”

Celal Şenyaşar’ın ardından kardeşi Adil Şenyaşar’ın otopsisine geçen ekiplerin harici muayenesinde, vücudun 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirlendi. 14 bölgenin büyük bir kısmında ciddi yaraların olduğunu belirleyen ekipler, raporda Şenyaşar’ın aşırı darba maruz kaldığını belirtti.

Harici muayenenin ardından sistematik otopsiye geçen ekipler, Şenyaşar’ın vücuduna 17 tane farklı çaplarda silah mermisinin isabet ettiğini belirledi. Mermilerden beşinin öldürücü nitelikte olduğunu, diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini ancak öldürücü nitelikte olmadığını belirten ekip, sadece iki merminin uzaktan atıldığını, diğer tüm atışlarınsa bitişik mesafeden yapıldığını kaydetti.

Doktor bilirkişiler raporda, Adil Şenyaşar’ın ölüm sebebini “Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı klavikula, kaburga ve vertebra, iliak kanat kemik kırıklarıyla birlikte göğüs ve batın iç organ yaralanmasından gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğunu kanaatindeyiz” olarak değerlendirdi.

Çocuklarının yaralandığını duyması üzerine gittiği Suruç Devlet Hastanesi’nde AKP’li milletvekili yakınlarının saldırısına maruz kalan baba Hacı Esvet Şenyaşar’ın otopsi raporuna göreyse, vücudunun yedi hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar oluşturularak yaralandığı ve yedi ciddi yaranın yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaranın olduğu tespit edildi.

Harici muayenenin ardından doktor bilirkişiler, Esvet Şenyaşar’ın ölüm sebebini şöyle kaydetti: “Genel beden travmasına bağlı oluşan ekstermite, sternum, sol parietooksipitalde dış tabula, kot kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz.”

Görgü tanıkları, baba Esvet Şenyaşar’ın serum şişeleri ve aletleriyle linç edildiğini anlatmıştı.