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‘Sürpriz’ davette Erdoğan’ın AKP’lilere mesajı: Yorulan varsa çekilsin

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağırdığı bakan ve vekillere, ‘yorulan’ varsa bırakabileceği yönünde bir konuşma yaptığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, dün bakanlarla birlikte AKP’li vekilleri bugün saat 11.00’da parti teşkilatına çağırmıştı. Bu ‘sürpriz’ davetin sebebi bilinmiyordu.

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Farklı kaynakların bildirdiğine göre, Erdoğan AKP’lilere “Yorulan varsa kenara çekilsin. Bizim için tatil, milletle beraber olmaktadır” dedi.

Erdoğan’ın kullandığı bir diğer ifade de “Teşkilatta vatandaşa, bakanlara saygı esastır” oldu.

Ayrıntılar gelecek…

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