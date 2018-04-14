Suriye’ye atılan füzeler İHH başkanını ‘kesmedi’: Çok az vuruş yapıldı

ABD, Fransa ve Britanya güçlerinin Suriye’ye yaptığı askeri operasyonu değerlendiren İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, bir danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

DHA’nın haberine göre Afyonkarahisar’daki ‘Mazlum Coğrafyalar ve Ümmetin Yetimleri’ programında konuşan Yıldırım, Suriye’ye yapılan saldırıda çok az noktanın vurulduğunu savundu.

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Yıldırım şöyle devam etti: “Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, bir danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine kimyasal silahın kullanılma tehlikesi ve riski olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar kimyasal silah 28 kere kullanıldı. Buna yönelik de dünya sessiz.”

‘Hayır dememiz mümkün değil’

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İHH başkanı saldırıya neden ‘Hayır’ diyemeyeceklerini de şöyle anlattı:: “Kimyasal silah kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Orada bu silahların sonuçlarına uğramış çocuklarımızın halini hep beraber gördük. Yine Doğu Guta’dan çıkan mültecilerin sınırda karşılanmasını İHH olarak bizler yapıyoruz. Çadır kentler kuruyoruz. Orada kimyasal silahtan dolayı etkilenen birçok insanla karşılaştık. Bu zalime karşı başka bir zalimin böyle bir müdahalesine hayır dememiz mümkün değil.”

’28 Şubat’ta hak yerini buldu’

Dün sonuçlanan 28 Şubat davasına ilişkin de konuşan Yıldırım, hakkın yerini bulduğunu belirtti: “Allah’a şükürler olsun 28 Şubat’tan 23 yılla yargılandım. Hapislerde kaldım. Yine arkadaşlarımız hapse girdi, çıktı. O nedenle ‘Yaşı şu kadar gecikti’, ‘Şu an o içeri alınmasın’ gibi bir düşünceyi de kabul etmiyorum. Çünkü içeride bunların kurdukları oyunlardan ve tezgahlardan dolayı 80 yaşındaki insan var.”