Suriyelileri neden davet ettik, şimdi neden sürüyoruz?

NEVŞİN MENGÜ

Bir konuda dürüst olalım. Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesi için kapıları açmak Türkiye’nin siyasi hesaplarla aldığı bir karardı.

Hükümet bu insanları Türkiye’ye davet ederken kendi tabanında da çok işe yarayacak muhacir ensar söylemini kullandı. Ama işin ucunda merhamet, sünnet değil, siyasi iktidar hesapları vardı. Hesaplar tutsaydı, başka bir Türkiye üzerine konuşuyor olacaktık ama olmadı.

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Suriye’de savaşın başladığı 2012’ye gidelim. Türkiye hükümeti Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kısa sürede devrileceğini, o dönemde Mısır’da olduğu gibi Suriye’de de Türkiye’nin desteklediği Müslüman Kardeşler’e yakın bir hareketin iktidara geleceği hesabını yapıyordu. Halep, Yozgat olacaktı, Emevi Camii’nde namazı ha kıldık ha kılıyoruz vaadleri havada uçuşuyordu.

O dönemde Türkiye, Suriye sınırını ardına kadar açtı, kapıyı açmakla da kalmadı adeta Suriyelileri Türkiye’ye davet etti.

Türkiye hükümeti bunu yeryüzüne inmiş bir melek olduğu için yapmadı. İşin ucunda siyasi bir hesap vardı. Türkiye Suriyelileri Türkiye’ye çekerek, Esad’ın insan gücünü elinde almayı, Suriye rejimini nüfussuz dolayısıyla gayrı meşru bırakmayı hedefledi.

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Bir diğer neden, Türkiye Suriye’de vekaleten savaşacak bir örgüt kurma derdine düştü. Türkiye’ye davet edilen Suriyeli gençlere askeri eğitim verildi, ellerine silah tutuşturuldu. Bu militanlar haliyle Türkiye’ye aileleriyle çocuklarıyla geldiler.

Sadece askeri güç değil, Türkiye Suriye’nin başına geçecek siyasi gücü de Türkiye’de yetiştirmeyi denedi. Esad kısa sürede gayrı meşru duruma düşecek, Türkiye’nin beslediği hükümet gidip Suriye’nin başına geçecekti. Hesap oydu. Tüm bunların hepsi gözlerimizin önünde oldu. Hükümet Suriyelileri kendi siyasi hesapları için Türkiye’ye davet etti, hesaplar tutmayınca da bu sefer Suriyelileri Avrupa’ya karşı tehdit kartı olarak kullanmaya başladı.

Evdeki hesap çarşıya uymadı, çünkü Mısır’ın aksine Suriye’nin içinde örgütlü Müslüman Kardeşler yapıları yoktu. Baba Hafız Esad Müslüman Kardeşler üyelerinin hepsini ya çok ağır cezalandırmış ya da ülke dışına sürmüştü. Başta Esad’a muhalefet eden Suriyeliler, Esad’ın karşısındakileri görünce Esad yeğdir deyip Esad’ın etrafında kenetlenmeyi seçti. Velhasıl hükümet davet ettiği Suriyeliler ile istediğini alamamış oldu.

Şimdi ise hükümet Suriyelileri etik gerekçelerle Türkiye’de ağırladığı söylemini dünyaya pazarlama derdinde. İdlib’de yalnız kalan Türkiye, dünyaya yalnızlığının bedelini ülkesindeki sığınmacıları Avrupa’ya ‘salarak’ ödetmeye çalışıyor. Bunu yaparken de erdemden etikten bahsetmeyi ihmal etmiyor. Yıllardır 4 milyon Suriyeliye baktık söylemi havalarda uçuşuyor.

Ne var ki, sığınmacılara tek kapısını açan ülke Türkiye değil. Şu anda Ürdün nüfusunun yüzde 10’u, Lübnan nüfusunun beşte biri Suriyeli sığınmacılardan oluşuyor. Ne Ürdün ne de Lübnan’ın dakika başı dünyayı, “Bak salarım bunları ha” diye tehdit ettiğini duymadık.

Artık kendimize yalan söylemeyi bırakıp Suriyelileri neden Türkiye’ye davet ettiğimizi hatırlamanın zamanı geldi. Hükümetin tutmayan Suriye politikasının hesabını başkası ödemek zorunda değil.

Gariban insanları botlara koyup otobüslere doldurup Avrupa’ya süren Türkiye korkunç ve sorumsuz bir görüntü vermekten başka bir şey yapmıyor.