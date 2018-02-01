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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’den BM’ye Afrin mektubu: ‘Türkiye işgalcidir, yanıt verilecektir’

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Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ve BM genel sekreterine Zeytin Dalı Herakatı’yla ilgili mektup gönderdi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin kendini savunmak için harekatı düzenlediği açıklamasını ‘ikna edici bulmadıklarını, kimsenin buna kanmayacağını’ ifade etti.

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Bakanlık mektubunda aynı gerekçelerle ABD öncülüğündeki koalisyonun da ülkeye ‘saldırdığını ve katliamlar işlediğini’ öne sürdü.

BMGK’nın 1373, 1624, 1170 ve 1178 sayılı kararlarını Türkiye’nin gerekçesi olarak kabul etmeyen bakanlık, kararların egemen bir devletin sınırlarında ‘terörle mücadele bahanesiyle askeri operasyon düzenleme hakkı vermediğini’ savundu.

Bakanlık, Türkiye’nin düzenlediği harekatı ‘Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkına açık bir saldırı’ olarak nitelerken bunun BM ve uluslararası kanunla kararlara aykırı olduğunu dile getirdi.

Mektupta “Hükümetin rızası olmaksızın Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri güçler işgalci konumundadır ve eylemlere bu tanım çerçevesinde yanıt verilecektir” dendi.


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