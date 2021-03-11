‘Süper antikor’lu adam: Covid-19 ona zarar veremiyor

Covid-19’u farkında bile olmadan atlattı. Daha sonra ‘süper antikorlar‘a sahip nadir insanlardan biri olduğu fark edildi. Antikorları virüsü öldürmede o kadar iyi ki Covid-19 karşısında neredeyse ‘yenilmez‘.

Fotoğraf: BBC

Doktorlara göre ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan John Hollis’e corona virüsü zarar veremez gibi görünüyor.

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Oldukça nadir görülen bir durum olmakla birlikte Hollis gibi insanların olduğu biliniyor. Hollis, bilim insanlarının bulabildiği az sayıda örnekten biri.

“Gerçeküstü bir deneyim” diye paylaştığı durumunun nasıl fark edildiğini şöyle anlatıyor: “Geçen yıl nisan ayında ev arkadaşım hastalandı. Çok hastaydı. İki hafta boyunca ben de hasta olacağım diye tedirgin bir şekilde bekledim. Ama olmadım. Sanırım şanslıyım, virüs beni teğet geçti, bir şekilde hasta olmadım diye düşündüm.”

Ancak Hollis’in bilmediği bir şey vardı: Çoktan Covid-19 olmuş ve atlatmıştı.

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Temmuz ayına gelindiğinde gerçek ortaya çıktı: “Mart sonunda virüs bana bulaştığını, kanımda süper antikorlarım olduğunu ve belki kalıcı bağışıklığım olabileceğini öğrendim.”

Hollis’in durumu iletişim müdürü olduğu George Mason Üniversitesi’ndeki Dr. Lance Liotta’ya Covid-19 deneyimini anlatması sonucu tesadüfen ortaya çıktı.

Farklı zamanlarda Hollis’ten kan örnekleri aldıklarını belirten Dr. Liotta şöyle konuştu: “Virüse saldırmanın farklı yolları üzerine çalışabileceğimiz bir altın madeni. Antikorlar Covid-19 durumunda şöyle çalışıyor: Virüsün yüzeyinde diken proteinleri var. Bu dikenler hücreye tutunup istila etmek için kullanılıyor. Hastanın antikorları o dikenlerin ucuna yapışıyor. Antikorlar üzerindeyken de hücre yüzeyine bağlanıp istila edemiyor.”

Ancak Hollis’in antikorları farklı; virüsün birden çok bölümüne saldırıyor ve hızla yok ediyor.

Üniversitenin antikor üzerine çalışmalarını yürüten Dr. Liotta bunu şöyle açıkladı: “Bazı hastalarımızın Covid-19’e karşı çok yüksek oranda antikorları var. Antikorları 1’e 10 bin seyrelttiğinizde dahi virüslerin yüzde 90’ını öldürüyor.”

Bilim insanları süper antikorların daha etkili aşılar ve tedavi yöntemleri bulunmasına yardımcı olacağını düşünüyor.