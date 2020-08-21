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Yaramazlara biraz batar!

Su azalınca Meyil Gölü’nün rengi pembeye döndü

Konya’da, karstik bir yapıya sahip Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Fotoğraf: DHA

Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fetullah Arık, renk değişiminin sebebini şöyle açıkladı: ”Bölgedeki Tuz Gölü’nde, Obruk Gölü’nde ve Meke Gölü’nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz.”

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Arık, “Bölgedeki bakteriler Halobacterium artemia salina türünde bakteriler. Bu bakteriler yaygınlaştığı zaman suların rengini kırmızıya, pembeye dönüştürebiliyor” diye konuştu.

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