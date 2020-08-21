Su azalınca Meyil Gölü’nün rengi pembeye döndü

Konya’da, karstik bir yapıya sahip Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Fotoğraf: DHA

Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fetullah Arık, renk değişiminin sebebini şöyle açıkladı: ”Bölgedeki Tuz Gölü’nde, Obruk Gölü’nde ve Meke Gölü’nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz.”

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Arık, “Bölgedeki bakteriler Halobacterium artemia salina türünde bakteriler. Bu bakteriler yaygınlaştığı zaman suların rengini kırmızıya, pembeye dönüştürebiliyor” diye konuştu.