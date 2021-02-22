Soylu’nun Gare’ye gittiğini öne sürdüğü HDP’li vekil tazminat davası açacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gare’ye gittiğini öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, ‘her türlü hukuki hakkını kullanarak suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını’ açıkladı.

Taşdemir, kazanacağı tazminatı Ağrı’daki yoksullar ve çocuklar için kullanacağını belirtti.

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Fotoğraf: AA

Soylu, operasyonla ilgili Meclis’teki bilgilendirme toplantısında, bir milletvekilinin Gare’ye gittiğini söylemişti.

İsim vermeyen Soylu, cumartesi akşamı, A Haber’in yayınında Gare’ye giden ismin Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Taşdemir, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Soylu’nun iddiasını kanıtlama yükümlülüğünün bulunduğunu, aksi halde ‘yalancı ve müfteri’ sayılacağını ifade etti.

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Bunun adının ‘çamur at izi kalsın siyaseti’ olduğunu aktaran Taşdemir, yurt dışında diplomatik pasaportuyla seyahat ettiği yerlerin, katıldığı etkinliklerin bilindiğini ve bunların basın yayın organları ve partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandığını söyledi.