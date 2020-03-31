Soylu’dan yeni uygulama: Bir ilden diğerine gidenler evde karantinaya alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye içinde şehir değiştirenlerin evde karantinaya alınacağı bir uygulamaya başlandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Soylu dün İstanbul’dan taşraya gidenlerin corona virüsünü yaymaya başladığını öne sürmüştü.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre Soylu şöyle konuştu: “Bir şehirden bir şehre bir kişi gittiği andan itibaren, kaymakamlara ve valilere talimatımız nettir. Muhtarlarla, kaymakamlarla, valilerle, kolluk kuvvetleriyle tespitini yapacaksınız ve 14 gün onun evde izole olmasını sağlayacaksınız. Bazı illerimizde birkaç gün öncesi itibariyle uygulamaya başladılar.”

“Bir ilden diğerine gidenlere de mi karantina uygulanıyor” sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi: “Valilerimize söylediğimiz, bu işin yaygınlaşmasını engelleyebilmek için eğer kendi vilayetlerinize başka vilayetlerden son 10 günde, 15 günde gelmiş olan varsa veya dün gelmiş, bugün gelmiş, ondan önceki gün gelmiş varsa… Yani şehir değiştirmiş olan varsa ulaşıp, uyarıp 14 gün evden çıkmamalarını söyleyebilmek ve mümkünse o eve misafir kabul etmemelerini söylemek.”

Binlerce kişi karantinada

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar 168 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 827 kişinin hastalandığı duyuruldu. Ancak virüs taşıyan kişilerin hangi illerde olduğu resmi makamlarca açıklanmıyor.

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Yurt dışından getirilen binlerce kişi farklı illerdeki KYK yurtlarında karantinaya alınırken, son olarak 18 ilde, bir belde, altı mahalle, 28 köy ve dört mezra olmak üzere Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yeri de ‘corona’ şüphesiyle karantinaya alındı.