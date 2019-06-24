Soylu’dan seçim yorumu: İstanbul’un valiye ‘İt’ diyen bir belediye başkanı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu için “İstanbul’un, valiye ‘İt‘ diyen bir belediye başkanı oldu” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

31 Mart’ta yapılan seçimde ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ı 13 bin 729 oyla geride bırakan İmamoğlu, AKP’nin itirazı üstüne Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla yenilenen seçimi de resmi olmayan sonuçlara göre 777 bin 581 oy farkıyla önde bitirdi.

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Soylu, “31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye’yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı” ifadelerini kullandı.

‘İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz’

“Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır” şöyle devam etti: “Ama biz dünyayı yıkmıyoruz, aramızdaki temel fark bu. Demokrasi şehitleri veren bir anlayışın içerisinden geliyoruz. Demokrasi şehitleri verdirenler ile verenler arasındaki temel fark bu.”

Ordu’da yaşanan VIP gerginliği hakkında da konuşan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hukuka uyanlar ile hukuka küsenler arasındaki temel fark bu. Bizim biraz işimiz zorlaşacak. İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul’un, valiye ‘İt’ diyen bir belediye başkanı oldu. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet… İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz. Benim söyleyeceğim bu.”

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