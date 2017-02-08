Son KHK’yla iki üyesi akademiden ihraç edilen Vamos Bien: Hiçbir kötülük yoktur ki dayanışmanın karşısında ezilmesin 

Son KHK’yla iki üyesi akademiden ihraç edilen Fenerbahçe taraftar grubu Vamos Bien, dayanışma çağrısında bulundu.

‘Akademik hayatlarının ellerinden alınmasının karşısında duracağız’

Vamos Bien’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Grubumuz üyesi Derya Kömürcü ve Emre Tansu Keten’in son KHK ile akademik görevlerinden uzaklaştırıldıklarını büyük bir öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tribünde olduğumuz süreçte ve sonrasında, Vamos Bien’in değerlerini oluşturan insanlık harcının en önemli parçalarından olan arkadaşlarımızın, yıllarını harcadıkları akademik hayatlarının, böyle hukuksuzca ellerinden alınmasının karşısında duracağız. Hiçbir kötülük yoktur ki, dayanışmanın karşısında ezilmesin.”