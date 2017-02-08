Son KHK’nın mağdurlarından Prof. Dr. Kaptanoğlu: Barışı savunduğumuz için atıldık

Son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, “Barışı savunduğumuz için üniversiteden atıldık” diye konuştu.

Dün gece yayınlanan 686 sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nde toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edilmişti.

686 no’lu KHK’yla ESOGÜ’den ihraç edilen 16 akademisyenden biri olan Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu ‘barış bildirisine’ imza atmıştı.

Kaptanoğlu, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli barış bildirisine imza attıkları için üniversiteden ihraç edildiklerini söyledi: “Barış için Türkiye’de insanlar sokakta öldürülmesinler, kendi özgürlükleri ve haklarıyla ilgili olarak demokratik mücadele yollarında bir şeyler yapabilsin istiyorduk. Ama buna imkan vermeyen bir savaş ortamını ortaya çıkmaya başladığını gözlemledik. Çok sıcak bir şekilde Güneydoğuda başlamıştı. Bu dönemde bir grup akademisyen arkadaşımız bir metin hazırladı. Ve dediler ki ‘Biz bu suça ortak olmayalım. Burada bir suç işleniyor. İnsanlar ölüyor. Uzlaşmacı, müzakereci bir yol olsun, barış olsun’ dediler. Biz de onların hazırladığı metne bu duygularla imza attık, katıldık bu fikirlere. Üniversitenin yapması gereken de buydu zaten. Üniversite yapması gerekeni yaptı bizler ve o arkadaşlar üzerinden.”

Üniversitelerin barışı savunanları savunmadıklarını belirten Kaptanoğlu, “Pek çok üniversiteden akademisyen, öğretim görevlisi arkadaşımız barışı savundukları için atılıyorlar, atıldılar. Bu da Türkiye’deki üniversitelerin durumu ile ilgili önemli bir ipucu veriyor. Herkes sussa da üniversiteler o alanlarda fikrini söylemeli” diye konuştu.