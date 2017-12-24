Son KHK ile altı ihraç daha: İşinden olan ‘Barış Bildirisi’ imzacısı sayısı 378’e çıktı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle üniversitelerdeki işlerine son verilen 105 akademisyenin altısı, ‘Barış Bildirisi’nin imzacılarından.

695 sayılı kararnameyle Prof. Dr. Erhan Ünlü ve araştırma görevlileri Aslı Aydemir, Düzgün Uğur, Eda Aslı Şeran, Hümeyra Yılmaz ve Romadi Çelik, Dicle Üniversitesi’nden ihraç edildi.

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11 Ocak 2016’da yayınlanan ‘Barış Bildirisi‘nde 1128 akademisyenin imzası vardı.

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) raporuna göre, bu akademisyenlerin 372’si KHK’larla ya da sözleşmelerinin yenilenmemesi suretiyle işten çıkarılmıştı. Son rakamla birlikte bildiride imzası bulunup ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 378’e yükseldi.

‘Cadı avı’ başlatılmıştı

Güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bir an önce son bulmasını talep eden 1128 üzerindeki akademisyen, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.

Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenleri hedef alarak “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz” demişti.

Bunun üzerine imzacı akademisyenler hakkında ‘cadı avı’başlatılmıştı.