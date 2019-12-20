Son beş yılda devletin korumasındaki 94 kadın yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı, son beş yılda devlet koruması altındaki 94 kadının hayatını kaybettiğini bu süreçte 1 milyon 15 bin 337 kadının şiddete maruz kaldığını ve toplam 1890 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kadına şiddet konusunda yönlendirdiği soru önergesi bakanlık tarafından yanıtlandı. 2015’te 18, 2016’da 21, 2017’de 16, 2018’de 22, 2019’un ilk 10 ayında ise 17 kadının devlet koruması altında olmasına karşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Reklam

Gürer’in aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet olayları ve bu nedenle hayatını kaybeden kadınların sayısına ilişkin sorusuna verilen yanıtta ise 2014’te 146 bin 756, 2015’te 145 bin 213, 2016’da 162 bin 110, 2017’de 180 bin 307, 2018’de 219 bin 801, 2019 yılının ilk 10 ayında 157 bin 150 şiddet olayının kayda geçtiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre kadına karşı şiddet nedeniyle 2014’te 306, 2015’te 360, 2016’da 304, 2017’de 353, 2018 yılında 279 ve 2019 yılının ilk 10 ayında 288 kadın hayatını kaybetti.

CHP’li Gürer, İçişleri Bakanlığı’nın kadına karşı şiddetle ilgili açıkladığı verilere ilişkin şunları söyledi: “Sadece son beş yıl içerisinde devletin koruduğu 94 kadın öldürüldü. Şiddet gören 1 milyon kadından 2 bine yakını hayatını kaybetmiştir. Fiziksel ya da cinsel şiddete uygulanan yaptırımın yetersizliği yanında bir de duygusal ve ekonomik şiddet vardır ki bu bağlamda da yapılması gereken çok düzenleme olduğu bir gerçektir.”