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Yaramazlara biraz batar!

Sokaktaki bankları açtıkları çay ocağı için çalmışlar

Isparta’da, belediye tarafından sokağa konulan beş bankı çalan iki kişi yakalandı. Bankları yeni açtıkları çay ocağında kullanmak için çaldıklarını itiraf eden ikili adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Yayla Mahallesi 1600 Sokak’taki banklar, önceki akşam çalınmış, işyerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtları sayesinde iki kişinin beş bankı bir araca koyup kaçtığı anlaşılmıştı.

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Esnafın ihbarı üzerine aracın plakasından yola çıkarak şüphelilerin C.K. ve N.S.K. olduğunu belirleyen polis kısa süre içinde ikiliyi yakalayarak gözaltına aldı. C.K. ve N.S.K ifadelerinde çay ocağı açtıklarını, bankları da çay ocağında kullanmak için götürdüklerini anlattı.

Banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sokaktaki bankları çalıp kaçtılar

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