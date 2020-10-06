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Yaramazlara biraz batar!

Sınır ötesi harekatlar için tezkere kabul edildi

Türkiye’nin Irak ve Suriye’de sınır ötesi harekat yapmasına olanak sağlayan yeni tezkere Meclis’te kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Operasyonlar için gerekli son tezkere Ekim 2019’da Meclis’te kabul edilmişti.

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Tezkere kapsamında Türkiye’nin Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletler’in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılması isteniyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkereler genel kurulda görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

Meclis’te görüşülecek: Irak ve Suriye için yeni tezkere

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