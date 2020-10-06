Sınır ötesi harekatlar için tezkere kabul edildi

İtalyan lüks markası Gucci’nin erkekler için yaptığı elbise sosyal medyanın en çok konuşulan meselelerinden biri oldu. Özellikle erkeklerin sert tepksinin nedenini toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademisyenlere sorduk. Sabancı Üniversitesi’nden Cenk Özbay “Kendi erkekliğinden farklı, babasından, dedesinden gördüğünden farklı bir cinsiyet kimliği ya da performansı ile karşılaşınca, erkekliğinin ve onun temsil ettiği tüm iktidar olanaklarının mesela cinsiyet eşitsizliğinin veya aile hegemonyasının kırılacağını düşünüp, dehşete kapılıp tepki gösteriyorlar” diyor