Sinema yasağı kalktı, Suudiler ’emojileri’ ve ‘Kaptan Düşükdon’u izliyor

Sinema yasağının kaldırıldığı Suudi Arabistan’da gösterime giren ilk filmler ‘Emoji Filmi’ ve ‘Kaptan Düşükdon’ oldu.

Ülkedeki 35 yıllık yasak geçen günlerde kaldırılmış, filmlerin ilk olarak devlet destekli salonlarda gösterileceği belirtilmişti.

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Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’in reformları kapsamında bu yılın mart ayında 1980’li yıllarda kapatılan tüm salonların tekrar açılması bekleniyor.

Ülkede şu an yalnızca Cidde’deki salon açık. Buradaki kültür merkezinde bir projektör, bir kırmızı halı ve mısır patlatma makinesi var.

Suudi yönetimi ‘aile hassasiyetlerini’ de dikkate alarak şimdilik ‘Emoji Filmi’ ve ‘Kaptan Düşükdon’ adlı iki filmi gösterim için seçti.

Suudi Arabistan, sinema sektörünün 2030’a kadar ülke ekonomisine 24 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağını öngörürken, yaklaşık 160 bin kişilik istihdam yaratabileceğini düşünüyor.