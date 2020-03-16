Simülasyon: ‘Corona’dan korunmanın en etkili yolu toplumsal mesafelenme

Corona virüsünün yayılma hızına ve salgından korunma alternatiflerine dair geliştirilen dört farklı simülasyon modelinde en etkili önlemin artırılmış toplumsal mesafelenme olduğu ortaya çıktı.

Çin’den sonra ‘corona’dan en fazla etkilenen İtalya’da tüm ülke karantina altına alındı. (Fotoğraf: Reuters)

Washington Post’un haberinde paylaşılan simülasyon, yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19 salgınının 200 kişilik bir bölgede yayılma şekline ve virüsten korunma önlemlerine dair dört farklı modeli ele alıyor.

Reklam

Modelde kahverengi işaretler virüsten etkilenenleri, gri işaretler sağlıklı olanları, mor işaretler ise iyileşenleri gösteriyor.

Serbest dolaşımda hız artıyor

‘Serbest dolaşım’ modeli, virüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı bir ortamda salgının yayılma hızının ne kadar yüksek ve iyileşme hızının ne kadar yavaş olduğunu gösteriyor.

Karantina pratik çözüm değil

‘Karantina’ modelinde ise virüsün yayılma hızı bir nebze olsun azalırken, iyileşme hızının arttığı gözlemleniyor. Fakat sonradan gözlemlenen vaka artışlarıyla, virüsten etkilenenler ile etkilenmeyenler karantinayla tamamıyla izole edilemeyeceğinden bunun pratik bir çözüm olmadığı ortaya çıkıyor.

Reklam

Bu modeli yorumlayan Georgetown Üniversitesi’nden küresel sağlık kanunu uzmanı Lawrence Gostin, ‘bu tür zorunlu karantinalara çok seyrek başvurulduğunu ve bu önlemin hiçbir zaman etkili olmadığını’ belirtiyor.

Toplumsal mesafelenme

İnsanların hareketliliğini sınırlandırma üzerine kurulu ‘normal toplumsal mesafelenme’ modelinde ise kamusal alanda bulunanların sayısı ile kendisini izole edenler neredeyse yarı yarıya.

Bu simülasyonda virüsün yayılma hızı büyük ölçüde azalırken, salgından korunmak da kolaylaşıyor.

Toplumsal mesafelenme önleminin daha da arttırıldığı ‘artırılmış toplumsal mesafelenme’ simülasyonunda ise yalnızca sekiz insandan biri hareket ediyor. Bu senaryoda iyileşme hızı büyük artış gösterirken, virüsün yayılma hızı etkili biçimde azalıyor.

(Soldan sağa) ‘Serbest dolaşım’, ‘karantina, ‘normal toplumsal mesafelenme’, ‘artırılmış toplumsal mesafelenme’ simülasyonlarının grafiksel sonuçları.

Dolayısıyla salgın, evden çalışma ve başkalarıyla teması en aza indirme gibi toplumsal mesafelenme önlemlerinin artırılmasıyla daha kolay kontrol altına alınabiliyor.

Az önce rt’lediğim Washington Post haberindeki simülasyonlar biraraya toplanmış. Sosyal izolasyonun önemi… pic.twitter.com/pujPVg2Asv — Suna Özlem Mutlu (@smutlubm) March 15, 2020

Son 24 saatte 671 kişi yaşamını yitirdi

Toplamda virüs bulaşan insan sayısı 169 bin 444’e ulaşırken, bunların 77 bin 674’ü tedavi edildi, 85 bin 261’i ise halen virüs taşıyıcısı.

Son 24 saatte dünya çapında 12 bin 975 kişinin virüse yakalandığı, 671 kişinin öldüğü açıklandı.

Türkiye’de ise covid-19’dan etkilenen kişi sayısı bugün itibarıyla 18’e yükseldi.