Sevilay Yılman: Vitrin mankeni iddiası Kemal beye büyük haksızlık

Kesinlikle katılmıyorum CHP’deki başörtülü kadınların vitrin mankeni amacıyla konumlandırıldıkları iddialarına filan.

Bu iddia gerçekten Kemal Bey’e büyük haksızlık.

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Zira Kemal Kılıçdaroğlu’nun Anadolu insanının gözünde her daim “din düşmanı” olarak görülen CHP’nin başörtülü veya değil muhafazakar kesimlerle buluşması yönünde yıllar evvelinde dile getirdiği net bir görüşü ve niyeti vardı zaten.

İspatı da 2010 yılında yazdıklarımla ortadadır.

Ve son olarak da şunu ekleyeyim…

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Sayın Kılıçdaroğlu bu düşüncesini pratiğe dökmek için de genel başkan olduktan sonra epeyce çaba sarf etti.

Çok zorlandı tabii. Çok bocaladı.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile hemen hemen aynı yaşa sahip olan CHP’de köklü ve radikal değişimlere imza atmak kolay değildi.

Ama sonunda başardı.

Bugün CHP’de artık muhafazakarlar, başörtülü kadınlar da siyaset yapmak için pozisyon alabiliyorsa… Emin olun bu Kılıçdaroğlu’nun yıllar evvelinde ifade ettiği gibi özgürlükçü, demokrat ve insani perdeden baktığı o politikalarının bir sonucudur.

Sevilay Yılman’ın yazısı