Sevilay Yılman: Boğaziçi Üniversitesi bu skandalı nasıl temizleyecek?

Boğaziçi Üniversitesi bu skandalı nasıl temizleyecek?

Çok sevdiğim emekliye ayrılan eski bir gazeteci arkadaşım arayıp da “Sana bomba bir haberim var! Biliyor musun Boğaziçi Üniversitesi alenen bir dolandırıcılığa referans olmuş!” deyince açıkçası önce anlayamadım. Ancak sonradan dolandırıldığını iddia eden arkadaşlarının ona yolladığı kısa mektubu tarafıma iletince meseleyi kavradım. Esasında iddia edilen dolandırıcılığa referans olan Boğaziçi Üniversitesi değil, bu referansı veren BÜMED yani Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği.

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Konu şu efendim: Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı Fikirtepe’de Pana Yapı’nın 700 milyonluk üç ayrı projesini BÜMED, “Özel avantajlı fiyat” diyerek pazarlamış. Ve pazarlamadan da 20 milyon TL komisyon elde etmiş. Üyeler önce, “Nasıl olsa bizim derneğimiz, helal ü hoş olsun!” deyip ses etmemişler. Ancak vaat edilen kentsel dönüşüm projesi büyük bir skandala dönüşünce 40’a yakın Boğaziçilinin de parası güme gitmiş! Olay rektörlüğe kadar ulaşmış, ancak nedense sessiz kalmayı tercih etmişler.

Sevilay Yılman’ın yazısı