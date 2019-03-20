Sevgilisi tarafından öldürülen kadın 15 gün önce şiddet gördüğü için şikayette bulunmuş

Konya’da sevgilisi H.G’yi boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan M.Ç. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

19 Ağustos 2017 tarihinde M.Ç. beş yıldır birlikte olduğu H.G.’yi aralarında çıkan mobilya tartışması nedeniyle otomobilinde bıçakla öldürdü.

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Cinayetin ardından intihara kalkışan M.Ç. ise hastaneye kaldırıldı. M.Ç. iyileştikten sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

15 gün önce şiddet gördüğü için şikayetçi olmuş

H.G.’nin, Karapınar’da yaşarken eşinden boşandığı, olay tarihinden iki yıl önce Konya’ya taşındığı, öldürülmeden 15 gün önce de Selçuklu İlçesi Bosna Herkes Polis Merkezi’ne giderek, oğlu ve sevgilisi M.Ç. tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.