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Yaramazlara biraz batar!

Şenol Güneş’i yaralayan saldırgan: Kaleci küfredince çakmak attım

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Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı ağırladığı maçta rakip takımın teknik direktörü Şenol Güneş’i yaralayan taraftar, sahaya çakmak attığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı dün Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

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‘Yaralamak istemedim’

Güneş’i yaralayan S.D. isimli kişi, gözaltına alınarak spor güvenliği şube müdürlüğüne götürüldü.

S.D., buradaki ifadesinde şunları söyledi: “Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim.”

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S.D.’nin tehdit ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Yıldırım’a göre olaylı derbi 3 Temmuz’un devamı: Karanlık eller devrede

Şenol Güneş’in başına beş dikiş: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

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