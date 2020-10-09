Sendika başkanı: Armutçuk’ta çalışan 62 madencinin testi pozitif çıktı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, hafta başından beri Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta çalışan 62 işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Yeşil, cuma günü itibarıyla Armutçuk müessesinde 14 pozitif vakanın olduğunu ancak pazartesi itibarıyla sayıların arttığını belirtti.

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Filyasyon ekibinin belirlediği kişilerin ev karantinasına gönderildiğini ifade eden Yeşil şunları söyledi: “Hafta başından beri Armutçuk müessesemizde 1080 kişi çalışıyor. Bunların içinden 62 arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Bizi sevindiren bu arkadaşlarımızın hiçbirinin hastane düzeyine gelmemesi, şu an hepsinin ev karantinasında olması.”

Yeşil, vakaların nedenlerinin araştırıldığını anlatarak durumu yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.