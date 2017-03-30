Selvi’nin ‘içeriden’ aldığı AKP anketi: Yüzde 55 ‘Evet,’ Erdoğan İstanbul’a asılmaya başladı

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, AKP genel merkezine gelen son anketin sonuçlarını paylaştı.

Gazetenin bir başka yazarı Murat Yetkin, dünkü yazısında AKP genel merkezine gelen son anketin sonuçlarını paylaşmış, ‘Evet’ oylarının İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de önde gittiğini, ancak üç büyük ilde ‘Hayır’ın önde olduğu bilgisini vermişti.

‘Son anket ne gösteriyor’ başlıklı yazısında Selvi, yurt dışı oylar dahil edildiği takdirde ‘Evet’ oylarının oranının yüzde 55-56 aralığında olduğunu öne sürdü.

Partinin genel merkezinden ‘izin alamadığı’ için anketin tarihini, yöntemini ve katılımcı sayısını paylaşamayacağını yazan Selvi, şöyle devam etti: “Üç büyük şehirden İzmir’de hayır, Ankara’da ise evet oyları önde. İstanbul’da ise başabaş bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne yapıp edip İstanbul’u kazanmayı kafaya koymuş durumda. İstanbul’a asılmaya başladı. Evet oylarının en yüksek olduğu bölge Karadeniz. Onu İç Anadolu Bölgesi takip ediyor. Güneydoğu’da ise ilginç bir durum gözleniyor. HDP’den bir kopuş gözleniyor. Ama AK Parti’ye dönmüş değiller. MHP faktörü ve Anayasa değişikliğinde Kürtlere yönelik bir düzenleme olmaması nedeniyle bölge halkını motive etmekte zorlanılıyordu. 1 Nisan’da Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın birlikte katılacağı Diyarbakır mitingi bu açıdan önemli olacak.”

‘Avrupa’yla kriz ‘Evet’e yansıdı’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin mitinglerinin İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ‘Evet’ oylarına yansıdığını aktaran Hürriyet yazarı, başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa’yla yaşanan krizin yurtdışı seçmeninin katılımına yansıdığını ve ‘Evet’ oylarına bir buçuk puan katkı yapmasının beklendiğini kaydetti.

Selvi yazısını şöyle bitirdi: “16 Nisan’a giderken evet cephesinin en büyük kaygısı, AK Parti seçmeninin rehavete kapılması. Hayır kampanyasından ziyade seçmenin rehavete kapılmasından korkuyorlar desem mübalağa olmaz.”